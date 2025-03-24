Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ ударили по газоконденсатному месторождению в Крыму

МО РФ: ВС РФ отразили удар ВСУ по газоконденсатному месторождению в Крыму
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удар украинских войск по газоконденсатному месторождению в Крыму. Об этом сообщает Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины атаковали объект вечером 23 марта.

«‎С 21.00 по 21.50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», — говорится в сообщении.

24 марта в Министерстве обороны России рассказали, что ВСУ продолжают атаковать энергетический объекты в России, применяя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Удары по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, в том числе международной, «‎доказывают недоговороспособность киевского режима».

В этот же день Минобороны обвинило Киев в продолжении атак на энергообъекты в России. В МО отметили, что 19 марта украинские войска при помощи трех беспилотников атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума в станице Кавказская Краснодарского края. При этом 17 февраля удару подверглась нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская». По данным Минобороны, в результате атаки она была выведена из эксплуатации.

Ранее бойцы ВС РФ окружили солдат ВСУ у таможенного пункта Суджа.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами