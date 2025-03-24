ВСУ ударили по газоконденсатному месторождению в Крыму

Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удар украинских войск по газоконденсатному месторождению в Крыму. Об этом сообщает Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины атаковали объект вечером 23 марта.

«‎С 21.00 по 21.50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», — говорится в сообщении.

24 марта в Министерстве обороны России рассказали, что ВСУ продолжают атаковать энергетический объекты в России, применяя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Удары по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, в том числе международной, «‎доказывают недоговороспособность киевского режима».

В этот же день Минобороны обвинило Киев в продолжении атак на энергообъекты в России. В МО отметили, что 19 марта украинские войска при помощи трех беспилотников атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума в станице Кавказская Краснодарского края. При этом 17 февраля удару подверглась нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская». По данным Минобороны, в результате атаки она была выведена из эксплуатации.

Ранее бойцы ВС РФ окружили солдат ВСУ у таможенного пункта Суджа.