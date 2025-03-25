Лавров заявил о согласии РФ с просьбами Эрдогана по Черноморской инициативе

Россия была согласна со всеми просьбами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Черноморской инициативе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сделка не состоялась из-за того, что правительство Украины передумало в последний момент.
Также Лавров, комментируя возможность возобновления Черноморской инициативы, заявил, что Россия не может верить Украине на слово. Министр отметил, что российская сторона беспокоится о продовольственной безопасности африканских стран, глобального Юга и Востока, которые, по его словам, страдают от «игр Запада».
22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.
17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.
Ранее в Кремле оценили возможность возобновления Черноморской инициативы.