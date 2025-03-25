Лавров заявил о согласии РФ с просьбами Эрдогана по Черноморской инициативе

Лавров: РФ была согласна со всеми просьбами Эрдогана по Черноморской инициативе

Россия была согласна со всеми просьбами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Черноморской инициативе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сделка не состоялась из-за того, что правительство Украины передумало в последний момент.

Также Лавров, комментируя возможность возобновления Черноморской инициативы, заявил, что Россия не может верить Украине на слово. Министр отметил, что российская сторона беспокоится о продовольственной безопасности африканских стран, глобального Юга и Востока, которые, по его словам, страдают от «игр Запада».

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

Ранее в Кремле оценили возможность возобновления Черноморской инициативы.