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Лавров заявил о согласии РФ с просьбами Эрдогана по Черноморской инициативе

Лавров: РФ была согласна со всеми просьбами Эрдогана по Черноморской инициативе
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия была согласна со всеми просьбами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Черноморской инициативе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сделка не состоялась из-за того, что правительство Украины передумало в последний момент.

Также Лавров, комментируя возможность возобновления Черноморской инициативы, заявил, что Россия не может верить Украине на слово. Министр отметил, что российская сторона беспокоится о продовольственной безопасности африканских стран, глобального Юга и Востока, которые, по его словам, страдают от «игр Запада».

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

Ранее в Кремле оценили возможность возобновления Черноморской инициативы.

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