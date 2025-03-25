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Лавров заявил, что Россия не может доверять Украине

Лавров: Россия не может верить Украине и Зеленскому на слово
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Россия не может верить президенту Украину Владимиру Зеленскому на слово. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя «Первому каналу» возможность возобновления Черноморской инициативы.

Он отметил, что Черноморская инициатива в качестве приоритета обсуждалась в Эр-Рияде.

«Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку», — сказал Лавров.

Дипломат добавил, что российская сторона «выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме».

Министр отметил, что российская сторона беспокоится о продовольственной безопасности африканских стран, глобального Юга и Востока, которые, по его словам, страдают от «игр Запада».

Лавров подчеркнул, что Россия может получить гарантии со стороны Украины только после получения приказа из США.

Лавров также заявил, что Соединенные Штаты понимают, что только они могут заставить Киев прекратить теракты и атаки на объекты Российской Федерации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что РФ и США в Эр-Рияде обсудили прекращение ударов по энергоинфраструктуре.

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