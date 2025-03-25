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Лавров заявил, что гарантиями России может быть приказ Зеленскому из США

Лавров: США понимают, что могут добиться от Украины прекращения обстрелов РФ
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Кирилл Зыков/РИА Новости

США понимают, что только они могут добиться от Украины прекращения обстрелов гражданских объектов на территории России. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

По его словам, гарантии для Москвы со стороны Киева по новой Черноморской инициативе могли бы возникнуть после приказа украинскому президенту Владимиру Зеленскому из США.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Москву на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Центральной темой встречи стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море. В ходе нее также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры. Переговоры продлились в общей сложности 12 часов.

23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. В частности, стороны обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры.

Ранее США и Украина завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде.

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