Лавров заявил, что гарантиями России может быть приказ Зеленскому из США

Лавров: США понимают, что могут добиться от Украины прекращения обстрелов РФ

США понимают, что только они могут добиться от Украины прекращения обстрелов гражданских объектов на территории России. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

По его словам, гарантии для Москвы со стороны Киева по новой Черноморской инициативе могли бы возникнуть после приказа украинскому президенту Владимиру Зеленскому из США.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Москву на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Центральной темой встречи стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море. В ходе нее также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры. Переговоры продлились в общей сложности 12 часов.

23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. В частности, стороны обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры.

Ранее США и Украина завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде.