В МИД заявили, что президентам США и России докладывают об итогах переговоров в Эр-Рияде

Лавров: Путину сейчас докладывают об итогах переговоров с США в Эр-Рияде

Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу в настоящий момент докладывают об итогах переговоров в Эр-Рияде. Об этом заявил в интервью Первому каналу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, встреча делегаций завершилась тем, что о предварительных результатах, которые были достигнуты, сообщили главы двух государств.

«Обсуждали там, как условились Путин и Трамп, прежде всего вопросы безопасного судоходства на Черном море», — сказал Лавров.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Карасин сообщил, что диалог на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде вышел непростым. По его словам, обсуждалось все, разные проблемы, диалог был насыщенным и весьма полезным как для россиян, так и для американцев.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не обнародует содержание переговоров с США.