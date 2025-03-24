Госдеп раскрыл условия полного прекращения огня на Украине

Мораторий на удары в Черном море предшествует договоренности о полном прекращении огня на Украине, заявила официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, где они обсуждают расширение режима прекращения огня на Черном море.

До этого советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что представители Украины и Соединенных Штатов во время встречи в Эр-Рияде 23 марта обсуждали возможность прекращения огня на Черном море и включения в этот режим портовой инфраструктуры.

Также британская газета The Guardian писала, что США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями.

По данным ТАСС, представители Украины находятся в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, в которой продолжаются переговоры между Россией и США.

Ранее в офисе Зеленского ответили на вопрос о встрече делегаций Украины и РФ в Эр-Рияде.