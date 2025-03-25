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В Армении отказались пересматривать позицию в отношении ОДКБ

Спикер парламента Симонян: Армения не пересмотрит свою позицию в отношении ОДКБ
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Асатур Есаянц/РИА Новости

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил во время брифинга, что его страна сохраняет свою позицию в отношении ОДКБ и не планирует ее изменять. Об этом сообщает ТАСС.

«Что мы должны пересматривать по части ОДКБ? Это ОДКБ должна посмотреть, она существует или нет. И, если существует, заявить, где проходит эта граница, и что она должна делать, и чего не делала», — сказал Симонян.

Симонян также опроверг сообщения о том, что правительственные учреждения Армении по указанию премьер-министра Никола Пашиняна усилили взаимодействие с российскими партнерами.

При этом председатель парламента отметил, что текущая напряженность в отношениях между Арменией и Россией не может быть перманентной. Симонян отметил, что в отношениях двух стран существовали проблемы, а вопросы, которые поднимались ранее, будут обсуждаться и впредь. По его словам, внешние оценки, повлиявшие на вектор отношений, не отражают действительного положения дел. Парламентарий также подчеркнул, что ключевым фактором остается защита Арменией своей независимости и суверенитета. Он добавил, что Ереван всегда четко выражает свою позицию, когда не согласен с действиями или политикой каких-либо структур.

«Мы никогда не говорили, что разрываем отношения с какой-либо страной мира. То же самое касается и России», — сказал Симонян.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Служба внешней разведки Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году Ереван разморозит членство в ОДКБ. В СВР добавили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.

Ранее в МИД РФ рассказали о сценариях для Армении при отказе от оплаты взноса ОДКБ.

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