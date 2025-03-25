Мишустин назвал главные приоритеты государственной политики России

Развитие культуры и искусства является приоритетом государственной политики России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Telegram-канале правительства.

«Развитие культуры и искусства – приоритет государственной политики. В настоящее время в разных регионах страны ведется работа по модернизации инфраструктуры театров, кинозалов, детских школ искусств» — заявил он.

По словам премьер-министра, в стране реализуются масштабные проекты, включая проект «Земский работник культуры». Мишустин отметил, что на данный момент правительство делает все возможное, чтобы молодые люди могли развивать свои таланты.

Он подчеркнул, что уникальные качества и талант деятелей культуры помогают создавать замечательные спектакли и кинофильмы, литературные, музыкальные и живописные шедевры, которые сохраняются в истории России как исторические памятники. Мишустин отметил, что страна гордится деятелями культуры, приносящими в мир красоту и гармонию.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин в День работника культуры, 25 марта, по видео-конференц-связи проведет заседание Совета по культуре и искусству. Помимо этого, президент РФ вручит премии за 2024 год молодым деятелям культуры.

Ранее в России назвали условие для возвращения артистов, уехавших из страны.