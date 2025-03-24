Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин 25 марта проведет заседание Совета по культуре и искусству

Путин 25 марта вручит в Кремле премии молодым деятелям культуры
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, по видео-конференц-связи проведет заседание Совета по культуре и искусству. Об этом сообщили в Кремле.

«Будет обсуждаться широкий круг тем… в частности, вопросы образования в сфере искусств, литературы и книгоиздания», — сказали в пресс-службе Кремля.

Также президент РФ вручит в Кремле премии молодым деятелям культуры. Премии 2024-го года из рук главы государства в Екатерининском зале Кремля получат молодые деятели культуры и авторы произведений в сфере литературы и искусства за произведения для юношества и детей.

Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года, премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества — с 2013 года.

Лауреатами премии президента России за 2024 год для молодых деятелей культуры стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы «Академия Русской Музыки» Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова.

Ранее в России назвали условие для возвращения артистов, уехавших из страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами