Путин 25 марта проведет заседание Совета по культуре и искусству

Президент России Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, по видео-конференц-связи проведет заседание Совета по культуре и искусству. Об этом сообщили в Кремле.

«Будет обсуждаться широкий круг тем… в частности, вопросы образования в сфере искусств, литературы и книгоиздания», — сказали в пресс-службе Кремля.

Также президент РФ вручит в Кремле премии молодым деятелям культуры. Премии 2024-го года из рук главы государства в Екатерининском зале Кремля получат молодые деятели культуры и авторы произведений в сфере литературы и искусства за произведения для юношества и детей.

Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года, премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества — с 2013 года.

Лауреатами премии президента России за 2024 год для молодых деятелей культуры стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы «Академия Русской Музыки» Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова.

Ранее в России назвали условие для возвращения артистов, уехавших из страны.