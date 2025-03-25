Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саудовской Аравии началась еще одна встреча делегаций США и Украины

AFP: в Эр-Рияде проходит новая встреча делегаций США и Украины
close
Nathan Howard/Reuters

Новая встреча представителей США и Украины началась в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Об этом передает агентство AFP со ссылкой на источники.

«Мы по-прежнему работаем с американцами», — приводит издание сообщение украинского источника.

Британская газета The Guardian писала, что США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после завершения встречи американской стороны с российскими представителями.

24 марта стало известно, что делегации России и США провели переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Эр-Рияде. Главной темой обсуждений стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча продолжалась 12 часов, в течение которых стороны также обсуждали прекращение огня на территории Украины и защиту инфраструктуры. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта. Более подробную информацию о переговорах между Москвой и Вашингтоном можно найти в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова анонсировала интервью Лаврова по итогам переговоров в Эр-Рияде.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами