В Саудовской Аравии началась еще одна встреча делегаций США и Украины

Новая встреча представителей США и Украины началась в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Об этом передает агентство AFP со ссылкой на источники.

«Мы по-прежнему работаем с американцами», — приводит издание сообщение украинского источника.

Британская газета The Guardian писала, что США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после завершения встречи американской стороны с российскими представителями.

24 марта стало известно, что делегации России и США провели переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Эр-Рияде. Главной темой обсуждений стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча продолжалась 12 часов, в течение которых стороны также обсуждали прекращение огня на территории Украины и защиту инфраструктуры. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта. Более подробную информацию о переговорах между Москвой и Вашингтоном можно найти в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова анонсировала интервью Лаврова по итогам переговоров в Эр-Рияде.