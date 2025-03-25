Захарова анонсировала интервью Лаврова по итогам переговоров в Эр-Рияде

Захарова: в интервью 25 марта Лавров расскажет о переговорах с США в Эр-Рияде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что во вторник, 25 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров даст интервью Первому каналу, в котором расскажет о контактах РФ и США в Эр-Рияде.

В понедельник делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

По последним данным, после встречи российско-американских представителей пройдет новая встреча между делегациями США и Украины. Президент Владимир Зеленский, комментируя переговоры РФ и США в Эр-Рияде, назвал представителей Москвы «командой войны», однако не осудил Вашингтон за диалог с Россией.

Ранее в США заявили, что находятся «на расстоянии вздоха» от прекращения огня на Украине.