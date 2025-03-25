Слитая переписка про удары по хуситам поставила под угрозу соратника Трампа

Высокопоставленные чиновники администрации Соединенных Штатов рассматривают возможность отставки советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майка Уолтца после утечки сообщений из группового чата членов администрации, где обсуждались удары по хуситам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванные источники из Белого дома.

«Было безрассудством не проверить, кто был в чате. Было безрассудством вести этот разговор в мессенджере Signal», — заявила одна из чиновниц.

По ее словам, имея пост советника по национальной безопасности, нельзя быть безрассудным. Другие источники издания заверили, что инцидент, скорее всего, не приведет к серьезным политическим последствиям.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет на фоне истории с утечкой данных из чата, где якобы обсуждалось военное планирование Соединенных Штатов в Йемене против хуситов, заявил, что никто в администрации президента США Дональда Трампа «не отправлял текстовые сообщения с планами войны».

Накануне редактор издания Джеффри Голдберг заявил, что представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене. Журналист утверждает, что получил сообщение в мессенджере Signal от пользователя, который представился Майклом Уолтцем и назвал себя советником Белого дома по вопросам национальной безопасности. Через два дня после этого Голдберга пригласили в чат под названием «Хуситы ПК тесная группа».

Ранее Маск отреагировал на утечку данных по ударам в Йемене.