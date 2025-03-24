Журналист случайно попал в чат Белого дома по обсуждению ударов по хуситам

Редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналиста, 11 марта он получил сообщение в мессенджере Signal от пользователя, который представился Майклом Уолтцем и назвал себя советником Белого дома по вопросам национальной безопасности. Через два дня после этого Голдберг получил уведомление о том, что его пригласили в чат под названием «Хуситы ПК тесная группа». На следующий день, как рассказал Голдберг, в чате развернулась «увлекательная политическая дискуссия», в которой принял участие аккаунт, представляющий вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Как отмечает журналист, Вэнс выразил несогласие с решением своего начальника, Дональда Трампа, о немедленных ударах по хуситам и предложил отложить бомбардировки на 30 дней. По его мнению, удары по Йемену не соответствуют позиции американского лидера по отношению к Европе.

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