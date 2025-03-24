Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист случайно попал в чат Белого дома по обсуждению ударов по хуситам

Белый дом случайно добавил журналиста в чат для обсуждения ударов по хуситам
close
Mark Schiefelbein/AP

Редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналиста, 11 марта он получил сообщение в мессенджере Signal от пользователя, который представился Майклом Уолтцем и назвал себя советником Белого дома по вопросам национальной безопасности. Через два дня после этого Голдберг получил уведомление о том, что его пригласили в чат под названием «Хуситы ПК тесная группа». На следующий день, как рассказал Голдберг, в чате развернулась «увлекательная политическая дискуссия», в которой принял участие аккаунт, представляющий вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Как отмечает журналист, Вэнс выразил несогласие с решением своего начальника, Дональда Трампа, о немедленных ударах по хуситам и предложил отложить бомбардировки на 30 дней. По его мнению, удары по Йемену не соответствуют позиции американского лидера по отношению к Европе.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами