Пентагон отреагировал на утечку данных по ударам в Йемене

Никто в администрации президента США Дональда Трампа «не отправлял текстовые сообщения с планами войны». Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на фоне истории с утечкой данных из чата, где якобы обсуждалось военное планирование Соединенных Штатов в Йемене против хуситов, передает газета The Hill.

«Никто не отправлял текстовые сообщения с планами войны, и это все, что я могу сказать по этому поводу», — подчеркнул он.

Накануне редактор издания Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене. Журналист утверждает, что получил сообщение в мессенджере Signal от пользователя, который представился Майклом Уолтцем и назвал себя советником Белого дома по вопросам национальной безопасности. Через два дня после этого Голдберга пригласили в чат под названием «Хуситы ПК тесная группа».

Хегсет также назвал Голдберга «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом, который снова и снова делает своей профессией распространение мистификаций».

Вскоре в упомянутом чате развернулась «увлекательная политическая дискуссия». В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности.

Ранее Маск отреагировал на утечку данных по ударам в Йемене.