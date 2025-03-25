«До второй страницы не дочитывают»: Маск отреагировал на утечку данных по ударам в Йемене

Маск заявил, что до второй страницы Atlantic никто не дочитывает

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск в соцсети X написал, что никто не дочитывает до второй страницы журнала The Atlantic.

Накануне редактор издания Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене. Журналист утверждает, что получил сообщение в мессенджере Signal от пользователя, который представился Майклом Уолтцем и назвал себя советником Белого дома по вопросам национальной безопасности. Через два дня после этого Голдберга пригласили в чат под названием «Хуситы ПК тесная группа».

Вскоре там развернулась «увлекательная политическая дискуссия». В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности.

В посте Маск высказал мнение, что журнал является лучшим местом, чтобы что-то спрятать, потому что на его вторую страницу «никто никогда не заглядывает».

Ранее Трамп высказался по поводу утечки данных об ударах по хуситам.