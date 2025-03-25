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Зеленскому посоветовали искать убежище в Европе

Американский профессор Кузник посоветовал Зеленскому сбежать в Европу
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Thomas Peter/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский находится в невыгодной позиции, лучший вариант для него — сбежать в одну из западноевропейских столиц. Об этом РИА Новости заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

По словам собеседника агентства, в настоящее время украинский лидер находится в «невыгодной ситуации».

«Его лучшим вариантом может быть поиск безопасного прохода в Англию, Францию или Германию», — сказал Кузник.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине началась подготовка к выборам президента. На этом фоне от государственных органов страны потребовали отчет о выполнении предвыборной программы Зеленского.

В свою очередь, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский спрогнозировал, что шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. По мнению украинского парламентария, в настоящее время проходит «кастинг» на роль человека, который 90 дней «будет рулить» страной до выборов.

Ранее в России заявили, что Зеленский «выпрыгивает из шаровар и усмирительной вышиванки».

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