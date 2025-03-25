Стало известно о потере рычагов давления Мерца на партнеров по коалиции

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц лишился основных рычагов давления в рамках коалиционных переговоров с Социал-демократической партией (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что СДПГ добивалась реформы, которая позволяла бы наращивать траты на безопасность и немецкую инфраструктуру, а также смягчала бы так называемый долговой тормоз — механизм, запрещавший немецкому правительству брать в долг больше 0,35% годового ВВП.

«Ведомости» сообщает, что до этого Мерцу уже удалось провести соответствующие поправки в бундестаге старого созыва, когда он получил поддержку СДПГ и «Зеленых», в результате чего правительство Германии получило возможность практически неограниченно наращивать расходы на оборону и создать инфраструктурный фонд на сумму €500 млрд.

Издание поясняет, что согласившись на уступки социал-демократам Мерц ухудшил свои позиции в коалиционных переговорах, поскольку у СДПГ с ХДС есть принципиальные разногласия в вопросах иммиграции и урезания социальных расходов. У партии Шольца в настоящее мало стимулов идти навстречу ХДС, поскольку они уже получили желаемое в рамках долговой реформы.

Как пишет «Ведомости», для Мерца ключевая проблема заключается в том, что на фоне приобретающих все больше политического веса радикальных партий по обе стороны политического спектра у него нет другого жизнеспособного коалиционного выбора, кроме СДПГ, поскольку Мерц исключил возможность коалиции с правопопулистской «Альтернативной для Германии», которая, согласно последним опросам, занимает 2-е место по популярности в стране с результатом 23%.

Накануне политолог Александр Рар выразил мнение, что у Мерца был шанс сформировать работоспособное консервативное правительство, но теперь ему придется либо сдвинуться в сторону «левых» и «Зеленых», либо уйти в отставку и инициировать досрочные выборы.

Сам Мерц 8 марта заявил об успешном завершении консультаций по созданию коалиции блока ХДС/ХСС с СДПГ. В консультациях с главой блока участвовал глава Христианского социалистического союза Маркус Зёдер, а также лидеры социал-демократов Заския Эскен и Ларс Клингбайль.

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