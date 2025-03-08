Мерц заявил об успешном ходе подготовки к созданию правящей коалиции

Мерц заявил об успешном завершении консультаций по коалиции ХДС/ХСС и СДПГ

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил об успешном завершении консультаций по созданию коалиции блока ХДС/ХСС с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал Phoenix.

«Мы достигли согласия по целому ряду вопросов фактического характера. Мы составили совместный документ, это основа для коалиционных переговоров, которые мы, при определенных условиях, начнем на следующей неделе», — заявил политик.

В консультациях с Мерцем участвовал глава Христианского социалистического союза Маркус Зёдер и лидеры СДПГ Заския Эскен и Ларс Клингбайль.

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии заявили о скорой встрече Мерца и Трампа.