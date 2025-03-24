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Политолог предрек системный кризис в Германии

Политолог Рар: Германию ждет системный кризис
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Lisi Niesner/Reuters

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц оказался в сложной ситуации из-за своего нежелания идти на соглашение с «Альтернативой для Германии» (АдГ). Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Александр Рар, комментируя новость о том, что коалиционные переговоры в ФРГ зашли в тупик.

Эксперт отметил, что у Мерца был шанс сформировать работоспособное консервативное правительство, но теперь ему придется либо сдвинуться в сторону «левых» и «Зеленых», либо уйти в отставку и инициировать досрочные выборы.

«В Германии, как и во всех западных государствах, существует так называемое «глубинное государство». Речь идет о бюрократах, силовиках, чиновниках, прокурорах, судьях, пронизанных духом либеральных ценностей и придерживающихся левых идей. Все они так или иначе связаны с партией «Зеленые», — обратил внимание Рар.

Эксперт добавил, что если президент США Дональд Трамп пытается переломить прежнюю систему в США, то Мерц «связан по рукам и ногам». По его словам, именно этому партия социал-демократов, которая с треском проиграла выборы, на деле доминирует над консервативными политиками из ХДС/ХСС.

Как сообщило европейское издание Politico, Мерц утратил основные рычаги влияния на немецких социал-демократов, с которыми он планировал сформировать правительство.

Авторы публикации отметили, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) является единственным возможным партнером ХДС/ХСС для формирования нового правительства. СДПГ стремилась к изменению Основного закона страны. Поправки позволили бы ослабить «долговой тормоз», в рамках которого существует запрет на финансирование бюджета новыми долговыми заимствованиями сверх определенного уровня.

Ранее Германию обвинили в желании превратить страну в «Четвертый рейх».

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