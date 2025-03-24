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Германию обвинили в желании превратить страну в «Четвертый рейх»

Пушков: власти ФРГ хотят сделать из страны военизированный «Четвертый рейх»
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал политику немецких властей, назвав ее попыткой превратить Германию в «военизированный Четвертый Рейх». Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя обложку журнала Stern с вопросом к молодежи о готовности защищать страну.

«Мерц намерен возродить германскую военную машину, а СМИ занимаются провоенной пропагандой. Немцы не хотят воевать с Россией, но власти хотят это изменить», — заявил Пушков.

По его мнению, обложка Stern — часть стратегии по милитаризации общественного сознания.

До этого Алексей Пушков заявил, что Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики США. По мнению сенатора, из слов политика может следовать, что «Мерц готовится воевать с Россией».

Незадолго до этого Мерц, выступая в бундестаге, который, как ожидается, вскоре утвердит его в должности федерального канцлера, назвал украинский конфликт «агрессивной войной» России против Европы. Таким образом он говорит о необходимости продолжать милитаризацию Европы.

Ранее Медведев назвал Мерца «фрицем» и сравнил его с Геббельсом.

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