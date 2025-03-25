Делегации Москвы и Вашингтона не общались с прессой после переговоров в Саудовской Аравии

Делегации РФ и США не стали общаться с прессой после переговоров в Эр-Рияде

Делегации России и США не стали общаться с прессой после переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что переговоры Москвы и Вашингтона начались 24 марта приблизительно в 10:00 мск и продлились более 12 часов.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что во вторник, 25 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров даст интервью Первому каналу, в котором расскажет о контактах РФ и США в Эр-Рияде.

В понедельник делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. На встрече также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

По последним данным, после встречи российско-американских представителей пройдет новая встреча между делегациями США и Украины. Президент Владимир Зеленский, комментируя переговоры РФ и США в Эр-Рияде, назвал представителей Москвы «командой войны», однако не осудил Вашингтон за диалог с Россией.

Ранее в США заявили, что находятся «на расстоянии вздоха» от прекращения огня на Украине.