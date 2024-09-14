В Британии более тридцати человек заинтересовались переездом в РФ по новому указу Путина

В Британии более тридцати человек заинтересовались возможностью переезда в нашу страну после выхода указа президента Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-группе посольства РФ в Лондоне.

В посольстве пояснили, что с момента выхода указа (19 августа) по настоящее время в посольство России в Великобритании и генконсульство в Эдинбурге с просьбой разъяснить подробности выдачи разрешений на проживание в России обратились 34 человека. В основном речь идет о подданных Соединенного королевства.

19 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Помощь будут оказывать иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки». Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее сообщалось, что в августе к российским дипломатам по поводу этого указа обратились 17 человек.