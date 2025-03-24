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Стали известны темы обсуждения между США и Украиной в Эр-Рияде

Советник Лещенко: Украина и США обсуждали прекращение ударов по портам
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Mariam Zuhaib/AP

Представители Украины и Соединенных Штатов во время встречи в Эр-Рияде 23 марта обсуждали возможность прекращения огня на Черном море и включения в этот режим портовой инфраструктуры. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

По его словам, речь шла о двустороннем режиме прекращения огня.

«Мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные. Они не атакуют наши объекты — херсонские, николаевские [порты] и порты большой Одессы», — заявил Лещенко.

Советник добавил, в ходе обсуждений также поднималась возможность обмена пленными. Он подчеркнул, что обсуждения носили технический характер.

До этого британская газета The Guardian писала, что США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями.

По данным ТАСС, представители Украины находятся в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, в которой продолжаются переговоры между Россией и США.

Ранее в офисе Зеленского ответили на вопрос о встрече делегаций Украины и РФ в Эр-Рияде.

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