Стало известно, где делегация Украины дожидалась завершения консультаций РФ и США

ТАСС: делегация Украины находится в гостинице, где идут консультации РФ и США

Представители Украины находятся в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, в которой продолжается встреча делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Украинские представители не участвуют в российско-американских переговорах.

23 марта в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров представителей США и Украины. Во время встречи речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

24 марта так же в Эр-Рияде, в гостинице The Ritz-Carlton проходят переговоры с представителями США и России. Российскую Федерацию представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа о контурах будущей сделки по Украине.