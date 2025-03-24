Журналист Карлсон раскрыл цель своей поездки в Россию

Американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом назвал неожиданный мотив своего визита в Россию в 2024 году. Видеозапись разговора доступна на YouTube-канале ведущего.

Отвечая на заявление Уиткоффа об отсутствии контактов между экс-президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным в течение последних трех с половиной лет, Карлсон подчеркнул, что разрешение конфликта невозможно без диалога. По словам журналиста, его визит в Россию был направлен на содействие переговорам и предотвращение потенциальной эскалации.

«Вот поэтому я приехал туда в прошлом году, потому что думал, что мы приближаемся к ядерной войне. И я просто подумал: если никто не говорит с Путиным, кто-то по крайней мере должен транслировать его взгляды миру, иначе у нас может начаться война. Вот так я размышлял», — сказал Карлсон.

22 марта Уиткофф дал интервью Карлсону. В ходе разговора спецпосланник президента заявил, что статус регионов, которые вошли в состав России, является центральным вопросом конфликта на Украине для США. Политик отметил, что жители провели референдумы, по итогам которых приняли решение войти в состав РФ.

Ранее Карлсон сравнил изменения в России и США за последние 25 лет.