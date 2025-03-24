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Трамп прокомментировал информацию о чате Белого дома с обсуждением ударов по хуситам

Трамп заявил, что «ничего не знает» о чате с обсуждением ударов по хуситам
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что «ничего не знает» о публикации Atlantic, в которой редактор журнала утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в свой групповой чат для обсуждения ударов по йеменским хуситам. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что не является фанатом Atlantic, а также добавил, что «впервые слышит об этой истории».

До этого редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене.

По словам журналиста, 11 марта он получил сообщение в мессенджере Signal от пользователя, который представился Майклом Уолтцем и назвал себя советником Белого дома по вопросам национальной безопасности.

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более сотни человек были ранены, несколько десятков не выжили. Хуситы несколько раз атаковали американские авианосцы и заявили, что ударили гиперзвуковой ракетой по авиабазе Израиля.

Ранее Уолтц назвал последствия ударов США по хуситам.

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