В Кремле заявили, что Россия и США не будут подписывать документы в Эр-Рияде

Песков: РФ и США не будут подписывать документы после консультаций в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что экспертные группы РФ и США не планируют подписывать какие-либо документы по итогам консультаций в Эр-Рияде.

«Нет. Никаких документов не планируется», — сказал представитель Кремля.

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде проходят переговоры РФ и США по урегулированию украинского конфликта. Представители Украины находятся в той же гостинице, только в другой комнате, и ждут окончания этой встречи, чтобы узнать итоги.

От России за столом переговоров председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Днем ранее в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций, она продлилась пять часов. В частности, стороны обсудили предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Владимир Зеленский назвал этот разговор с представителями США «достаточно полезным».

Ранее советник Трампа заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.