Партия Порошенко потребовала от Зеленского отчитаться о переговорах с США

Депутат Геращенко: Зеленский должен отчитаться о переговорах с США в парламенте

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от Владимира Зеленского отчитаться о ходе переговоров с США по урегулированию конфликта с Россией. Об этом написала в своем Telegram-канале депутат партии Ирина Геращенко.

«Ненормально, когда общество узнает новости мирных переговоров по американским медиа. Общество имеет право знать это непосредственно от власти», — заявила Геращенко.

По мнению членов партии «Европейская солидарность», Зеленский должен провести встречу с лидерами парламентских фракций и депутатами и официально рассказать о ходе переговоров с Соединенными Штатами.

В Верховной раде неоднократно высказывали возмущение из-за того, что офис Зеленского фактически вычеркнул парламент из переговорного процесса. Депутаты заявляли, что узнают подробности о возможной сделке с США по недрам, а также о путях мирного урегулирования конфликта с Россией из СМИ.

23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. С учетом перерыва она продлилась пять часов. В частности, стороны обсудили предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Владимир Зеленский назвал этот разговор «достаточно полезным», воздержавшись от каких-либо подробностей. В то же время замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса и вовсе отказался комментировать ход встречи.

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде проходят переговоры РФ и США. Главной темой обсуждения является урегулирование украинского конфликта.

Представители Украины находятся в той же гостинице, только в другой комнате, и ждут окончания этой встречи, чтобы узнать итоги.

Ранее в Раде рассказали о подготовке Зеленского к выборам президента.