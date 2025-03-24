Стало известно, кто представит Россию на церемонии инаугурации Лукашенко

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов будет присутствовать на церемонии инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии в республике, передает РИА Новости.

«Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов приглашен на церемонию инаугурации, будет на ней присутствовать», — говорится в заявлении.

Церемония вступления в должность избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится во вторник 25 марта.

27 января этого года Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии с 86,82% голосов. 70-летний Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии — фактически он занимает этот пост с 20 июля 1994 года. Лукашенко принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов.

Ранее шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов.