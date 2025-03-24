Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто представит Россию на церемонии инаугурации Лукашенко

Посол РФ Грызлов представит Россию на церемонии инаугурации Лукашенко
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов будет присутствовать на церемонии инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии в республике, передает РИА Новости.

«Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов приглашен на церемонию инаугурации, будет на ней присутствовать», — говорится в заявлении.

Церемония вступления в должность избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится во вторник 25 марта.

27 января этого года Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии с 86,82% голосов. 70-летний Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии — фактически он занимает этот пост с 20 июля 1994 года. Лукашенко принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов.

Ранее шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами