Названа дата инаугурации Лукашенко

Церемония вступления в должность избранного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом пишет агентство БелТа со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Как уточняет агентство, присяга главы государства приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов палаты представителей и членов совета республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания.

27 января этого года Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии с 86,82% голосов. 70-летний Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии — фактически он занимает этот пост с 20 июля 1994 года. Лукашенко принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов.

По информации ЦИК, итоговая явка на выборах президента Белоруссии, прошедших 26 января, составила 85,7%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков.

Ранее шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов.