В МИД РФ заявили, что украинскую сторону не интересует мир

Перед любыми контактами Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют гражданские объекты. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, украинской стороне мир не нужен.

«‎Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее», — сказала официальный представитель МИД РФ.

В ночь на 24 марта обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края, в результате чего незначительные повреждения получило административное здание.

Из-за детонации БПЛА в воздухе в здании выбило окна, был поврежден участок контактной сети станции, сообщили в оперштабе Кубани. Там добавили, что в результате произошедшего никто не пострадал, а железнодорожное сообщение не прерывалось. В настоящее время контактная сеть восстановлена.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ ударили по газоконденсатному месторождению в Крыму.