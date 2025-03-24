За ночь над Россией сбили почти 30 украинских беспилотников

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, по 12 дронов сбили над территориями Брянской и Ростовской областей, два беспилотника уничтожили над Крымом, а также по одному БПЛА сбили над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей писал, что не менее пяти взрывов произошло над Брянском, предположительно, в результате работы систем ПВО. По словам очевидцев, первый взрыв был самым мощным, после чего последовали еще четыре.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что курский чиновник успел выпрыгнуть из автомобиля перед атакой дрона.