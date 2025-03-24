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Обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции на Кубани

Оперштаб Кубани: обломки БПЛА повредили здание на территории ж/д станции
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Shutterstock

В ночь на 24 марта обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края, в результате чего незначительные повреждения получило административное здание. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани.

«Из-за детонации БПЛА в воздухе в здании выбило окна, был поврежден участок контактной сети станции», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в результате произошедшего никто не пострадал, а железнодорожное сообщение не прерывалось. В настоящее время контактная сеть восстановлена. На месте дежурят сотрудники оперативных и экстренных служб, отметили в оперштабе.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников.

По данным оборонного ведомства, по 12 дронов сбили над территориями Брянской и Ростовской областей, два беспилотника уничтожили над Крымом, а также по одному БПЛА сбили над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Ранее жители Кропоткина рассказали о последствиях атаки БПЛА.

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