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Еврокомиссия выступила за продление беспошлинного ввоза товаров с Украины в ЕС

Жилл: ЕК намерена продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины
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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Еврокомиссия готовит предложение по продлению режима беспошлинного ввоза товаров в ЕС с Украины. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл, пишет РИА Новости.

«Пока рано что-либо говорить конкретное по срокам, Еврокомиссия готовит это предложение и рассчитывает как можно скорее представить его украинской стороне», — сказал он.

В июне 2022 года Евросоюз ввел беспошлинный ввоз товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного завоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, Еврокомиссия установила для семи наиболее «чувствительных» товаров предельные объемные импорта. Речь идет о яйцах, меде, мясе птицы, сахаре, овсе, кукурузе и крупах.

В прошлом году Еврокомиссия уже продлевала действие беспошлинного ввоза украинских товаров на территории стран ЕС. Оно истекает 5 июня этого года.

До этого ЕС после волны сельскохозяйственных протестов и критики со стороны Польши и Франции задумался над тем, чтобы ужесточить торговлю с Украиной в 2025 году. Брюссель понял, что открытие рынка фактически впустило Украину в ЕС в сфере сельского хозяйства. Как говорилось в сообщении, Киев хотят привести к более строгим стандартам ЕС. Будет ли это учтено в новом предложении ЕС, о котором заявил Жилл, не сообщается.

Ранее Евросоюз предупредили о кризисе из-за пошлин на российское зерно.

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