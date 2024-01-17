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Еврокомиссия выступила за продление беспошлинного ввоза товаров с Украины в ЕС

Жилл: ЕК намерена продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины до лета 2025 года

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия планирует продлить еще на год режим беспошлинного ввоза товаров с Украины в страны Европейского союза, в том числе сельхозпродукции. Об этом сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

«Предложение о возможном продлении механизма автономных торговых мер для Украины сейчас обсуждается. Ожидается, что его представят на следующей неделе», — отметил он.

Жилл указал, что несколько дней назад еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский провел встречу с европейскими фермерами, которые озабочены бесконтрольным импортом украинской агропродукции. Фермеры призвали Еврокомиссию усилить контроль в этой области. В ЕК пообещали учесть эти пожелания при принятии окончательного решения.

В июне 2022 года Европейский союз решил приостановить на год взимание пошлин на все товары с Украины для помощи Киеву нарастить экспорт. Затем этот режим был продлен до июня 2024 года.

До этого сообщалось, что власти Румынии достигли договоренности с фермерами, которые блокировали границу с Украиной.

Ранее фермеры Германии на митинге освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера

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