ЕС может не продлевать беспошлинный импорт украинских товаров с середины 2025 года. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.

«То, что было временным, нельзя продлевать бесконечно», — приводит радиостанция слова неназванного источника.

Отмечается, что после волны сельскохозяйственных протестов и критики со стороны таких стран, как Польша и Франция, «Брюссель понял, что открытие рынка… фактически впустило Украину в ЕС в сфере сельского хозяйства». Как подчеркивается в сообщении, Киеву следует адаптироваться к строгим стандартам ЕС.

В этой связи Еврокомиссия со следующего года хочет вернуться к принципам, действующим в Соглашении об ассоциации ЕС — Украина, которое предусматривает постепенную отмену таможенных пошлин и адаптацию Киева к «стандартам, правилам и процедурам ЕС».

До этого Европейский парламент (ЕП) решил продлить до 5 июня 2025 года приостановку пошлин и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в страны Евросоюза.

Ранее в Совфеде поговоркой отреагировали на ситуацию с украинским зерном в ЕС.