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Стало известно, что ЕС не хочет продлевать беспошлинную торговлю с Украиной

RMF FM: ЕС после 2025 года не будет продлевать беспошлинную торговлю с Украиной

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

ЕС может не продлевать беспошлинный импорт украинских товаров с середины 2025 года. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.

«То, что было временным, нельзя продлевать бесконечно», — приводит радиостанция слова неназванного источника.

Отмечается, что после волны сельскохозяйственных протестов и критики со стороны таких стран, как Польша и Франция, «Брюссель понял, что открытие рынка… фактически впустило Украину в ЕС в сфере сельского хозяйства». Как подчеркивается в сообщении, Киеву следует адаптироваться к строгим стандартам ЕС.

В этой связи Еврокомиссия со следующего года хочет вернуться к принципам, действующим в Соглашении об ассоциации ЕС — Украина, которое предусматривает постепенную отмену таможенных пошлин и адаптацию Киева к «стандартам, правилам и процедурам ЕС».

До этого Европейский парламент (ЕП) решил продлить до 5 июня 2025 года приостановку пошлин и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в страны Евросоюза.

Ранее в Совфеде поговоркой отреагировали на ситуацию с украинским зерном в ЕС.

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