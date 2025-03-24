В ЕС призвали Турцию уважать демократические нормы

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу и участников протестных акций поднимает вопрос об уважении Турцией демократических традиций. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье, его слова приводит «Интерфакс».

«Как член Совета Европы и кандидат на вступление в Европейский союз Турция должна уважать демократические ценности. Права избранных должностных лиц и права мирных манифестантов должны уважаться», — сказал он.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других турецких городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

Ранее в администрации Эрдогана высказались об эмодзи c мэром Стамбула.