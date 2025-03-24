Главы МИД России и Армении обсудили региональные и двусторонние вопросы

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время переговоров обсудили вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки. Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку. Министры обсудили график и содержательное наполнение предстоящих межгосударственных контактов», — говорится в сообщении.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что премьер страны Никол Пашинян поручил восстановить связи с Россией, сказал, что Россия нацелена на дальнейшее развитие отношений с Арменией. Он отметил, что отношения между Россией и Арменией не прерывались. Представитель Кремля назвал Армению дружественной страной.

20 марта газета «Грапарак» сообщила, что Пашинян поручил всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях — из-за «последних геополитических изменений».

Ранее Армения выступила с предложением к Азербайджану по мирному соглашению.