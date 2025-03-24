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В Кремле оценили слова Трампа о контурах будущей сделки по Украине

Песков: у РФ и США есть желание урегулирования на Украине, но работы много
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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что уже намечены контуры сделки по урегулированию украинского конфликта.

«По всей видимости, речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь действительно есть общее понимание», — сказал представитель Кремля журналистам во время брифинга.

Он отметил, что по определенной части технических вопросов 24 марта ведутся переговоры в Эр-Рияде между российской и американской делегациями. Речь в том числе идет о возможном возобновлении черноморской сделки.

Песков добавил, что в целом еще предстоит проработать еще очень много различных аспектов, связанных с урегулированием на Украине.

21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам его контактов с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже наметились контуры будущей сделки по Украине.

«Думаю, что у нас уже есть контуры сделки. Я надеюсь, что у нас есть контуры сделки», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

23 марта в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров представителей США и Украины. Во время встречи речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

24 марта так же в Эр-Рияде проходят переговоры с представителями США и России. Российскую Федерацию представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Ранее советник Трампа заявил о приближении к миру в конфликте на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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