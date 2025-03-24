Переговоры делегаций России и США продолжились после перерыва

Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва на обед

Делегации России и США возобновили переговоры в саудовском Эр-Рияде после недолгого перерыва. Об этом сообщает ТАСС.

Перерыв был объявлен примерно в 13:20 по московскому времени после почти трехчасовой консультации.

«Переговоры возобновились, стороны продолжили консультации после краткого перерыва на обед», — сказал источник агентства.

Российско-американские переговоры проходят в гостинице The Ritz-Carlton проходят. Россию представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

23 марта так же в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров представителей США и Украины. Во время встречи речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

Ранее в Кремле оценили слова Трампа о контурах будущей сделки по Украине.