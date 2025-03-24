Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил в эфире телеканала «Прямой», что украинские власти готовы принять условия капитуляции, которые выдвинет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Ревы, украинское руководство фактически согласилось с отступлением, несмотря на публичные заявления об обратном. По его словам, власти готовы принять условия капитуляции от Трампа, включая территориальные уступки, отказ от вступления в НАТО и разоружение армии. Экс-министр отметил, что Украина обсуждает с США только один вопрос – предоставление личных гарантий безопасности президенту страны Владимиру Зеленскому и его ближайшему окружению.

21 марта Трамп заявил, что по итогам его контактов с российским и украинским коллегами уже наметились контуры будущей сделки по Украине.

23 марта в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров представителей США и Украины. Во время встречи речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Зеленский назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

24 марта так же в Эр-Рияде, в гостинице The Ritz-Carlton проходят переговоры с представителями США и России. Российскую Федерацию представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа о контурах будущей сделки по Украине.