В Дании высказались о предстоящем визите делегации США в Гренландию

Дания серьезно относится к визиту в Гренландию делегации из США, включая жену вице-президента Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает РИА Новости.

«Визит из США нельзя рассматривать отдельно от сделанных публичных заявлений. Это то, к чему мы относимся серьезно», — сказала она.

Фредериксен добавила, что диалог с США по Гренландии будет проходить с датским и будущим гренландским правительствами.

На фоне притязаний США на остров газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что к делегации из США присоединятся советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц, а также министр энергетики страны Крис Райт. В Гренландии они планируют посетить американскую военную базу, а также побывать на космической базе Питуффик.

После своей победы на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул идею покупки Гренландии. Однако инициатива столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны Дании, которой принадлежит остров, властей и жителей Гренландии. Несмотря на это, Трамп не намерен отступать.

13 марта американский лидер заявил, что присоединение Гренландии к США состоится, так как это необходимо для международной безопасности.

Ранее в Гренландии прошли демонстрации против Трампа.