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Великобритания призвала Европу подготовить план сдерживания России

NYT: Великобритания призвала Европу подготовить план сдерживания России
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Kin Cheung/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейские страны разработать план по обеспечению сдерживания России после вероятного заключения мирного соглашения между РФ и Украиной. Об этом пишет The New York Times.

«Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок», — заявил он.

Стармер считает, что отсутствие гарантий безопасности оставит Украину беззащитной, а Европа, по его словм, должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.

В начале марта Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон представили свой собственный план прекращения огня на Украине. Макрон тогда заявил газете Le Figaro, что в случае достижения соглашения по этому вопросу между Москвой и Вашингтоном российская сторона якобы будет стремиться «унизить» Киев через демилитаризацию. План двух лидеров предполагал «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» сроком на 30 дней, при этом с продолжением боевых действий на земле. После этого, по словам Макрона, на втором этапе планировалось размещение на Украине европейских военных в качестве миротворцев.

Ранее в Германии раскритиковали идею перевооружить ЕС из-за «российской угрозы».

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