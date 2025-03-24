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В Иране высказались о возможных контактах с США

Арагчи: Иран готов к «непрямым переговорам» с США
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран готов вести непрямые переговоры с США, пока отсутствует возможность прямого диалога из-за давления со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает ТАСС.

«В этом вопросе наша позиция полностью ясна. <...> С учетом политики и обвинений, которые звучат каждый день, мы не пойдем на прямые переговоры с американской стороной, но путь для непрямых переговоров открыт», — сказал глава МИД Ирана.

До этого портал Axios сообщал, что Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. Утверждается, что глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи соответствующее письмо.

4 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США нужно усиливать давление на Иран.

Ранее в Иране исключили вступление в переговоры с США на прежних условиях.

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