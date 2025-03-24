Информацию по итогам контактов США и РФ в Саудовской Аравии незамедлительно доложат Путину

Песков: об итогах контактов РФ и США в Эр-Рияде будет доложено Путину

Информация об итогах переговоров российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде будет незамедлительно доложена президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Информация по итогам этих контактов будет незамедлительно доложена главе государства», — сказал он.

Переговоры России и США стартовали в понедельник в гостинице The Ritz-Carlton. Россию за столом переговоров представляет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

23 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США.

Ранее Зеленский оценил работу Украины на переговорах в Саудовской Аравии.