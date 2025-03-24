Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Информацию по итогам контактов США и РФ в Саудовской Аравии незамедлительно доложат Путину

Песков: об итогах контактов РФ и США в Эр-Рияде будет доложено Путину
close
Saul Loev/Reuters

Информация об итогах переговоров российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде будет незамедлительно доложена президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Информация по итогам этих контактов будет незамедлительно доложена главе государства», — сказал он.

Переговоры России и США стартовали в понедельник в гостинице The Ritz-Carlton. Россию за столом переговоров представляет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

23 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США.

Ранее Зеленский оценил работу Украины на переговорах в Саудовской Аравии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами