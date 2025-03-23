Зеленский оценил работу Украины на переговорах в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров в Саудовской Аравии. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы республики.

По словам Зеленского, работа украинской делегации на переговорах в Саудовской Аравии является конструктивной. Он назвал прошедший диалог достаточно полезным.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что 23 марта в Эр-Рияде Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде. Он объяснил, что делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители США.

О начале переговоров украинской и американской делегаций в Эр-Рияде сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров. Он рассказал, что в Саудовской Аравии представители республики «выполняют задание» Зеленского по приближению «достойного мира» и обеспечению безопасности Украины. Министр уточнил, что в составе делегации страны специалисты по энергетике и военные, а на повестке — ряд сложных технических вопросов по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Ранее в делегации РФ рассказали, когда начнутся консультации с США в Эр-Рияде.