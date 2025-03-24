Делегация РФ прибыла к месту переговоров с США в Эр-Рияде

Российская делегация прибыла на переговоры с представителями США в Эр-Рияде

Российская делегация прибыла в гостиницу The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры с представителями Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, встреча пройдет в гостинице The Ritz-Carlton. До этого сотрудники Службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию отеля.

До этого источник ТАСС сообщил, что российско-американские переговоры по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде начнутся в 10:00 по московскому времени.

От России за столом переговоров будут председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Переговоры Украины и США в Эр-Рияде состоялись 23 марта. Они с перерывом длились пять часов. На них, как сообщали в украинской делегации, речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

Ранее в офисе Зеленского ответили на вопрос о встрече делегаций Украины и РФ в Эр-Рияде.