Переговоры РФ и США в Эр-Рияде длятся более полутора часов

РИА: переговоры РФ и США в Эр-Рияде далеки от завершения

Переговоры России и США в Эр-Рияде далеки от завершения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Еще долго», — сказал собеседник, отвечая на соответствующий вопрос.

Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде стартовали утром 24 марта.

От России за столом переговоров председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США на встречу приехали директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Переговоры Украины и США в Эр-Рияде состоялись 23 марта. Они длились пять часов с учетом перерыва. На них, как сообщали в украинской делегации, речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

Ранее в офисе Зеленского ответили на вопрос о встрече делегаций Украины и РФ в Эр-Рияде.