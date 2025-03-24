Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой западную часть Украины. Об этом в интервью изданию Life заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

По его словам, Будапешт может претендовать на территорию Закарпатской области, где проживает около 13% венгров. Он отметил, что к Румынии могут быть присоединены Черновицкая область и Южная Бессарабия, входящая в Одесскую область. Родионов добавил, что Бухарест легко выдает паспорта всем, чьи предки когда-либо жили под властью Румынии.

По словам эксперта, для Польши ситуация является более сложной, так как на территории Украины осталась «капелька» поляков. Кроме того, польские власти не знают, нужны ли ей территории Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областей, добавил специалист.

До этого председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили «раздел Украины» и предупредила о последствиях для всей Европы.

По ее словам, происходящее «действительно ужасает». Депутат указала на непредсказуемость Дональда Трампа и заявила, что дальше может произойти все, что угодно.

Ранее американский журналист заявил, что Трамп хочет сделать Крым международным курортом.