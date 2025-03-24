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Стармер предрек Европе мрачные времена

Премьер Британии Стармер: Европу ждут более темные времена
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Leon Neal/Reuters

Европу ждут мрачные времена, поэтому странам ЕС необходимо увеличивать расходы на оборону. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью газете The New York Times.

«Мы все наслаждались мирными дивидендами, но сейчас Европа движется в более темную эпоху», — отметил глава британского правительства.

При этом Стармер подчеркнул, что не хотел бы никого запугивать своим заявлением. Однако он указал на необходимость Европы более серьезно подумать о собственной обороне и безопасности. По словам политика, об укреплении обороны Европы также говорил и президент США Дональд Трамп.

«Президент Трамп прав, когда говорит, что европейские страны должны нести большее бремя для коллективной самообороны Европы», — добавил Стармер.

Накануне Стармер призвал европейские страны разработать план сдерживания России после достижения мира на Украине. Он считает, что отсутствие гарантий безопасности сделает Украину беззащитной. Британский премьер заявил, что Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы». Она предложили выделить дополнительные €800 млрд инвестиций на укрепление безопасности Европы, а также поддержку Украины.

Ранее спецпосланник Трампа заявил об отсутствии у Путина планов по захвату Европы.

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